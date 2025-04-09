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MLB／川普見大谷 讚不停
去年世界大賽冠軍道奇隊，昨延續冠軍隊傳統造訪白宮，接受美國總統川普接見。川普演說中點名多位選手，談到大谷翔平時先握手稱讚像電影明星，大谷也獲得進入橢圓形辦公室的機會。
川普表示，大谷完成在大聯盟歷史首見的全壘打和盜壘五十、五十紀錄，更驚人的是在去年九月十九日面對馬林魚單場六支六、三轟、十打點、兩盗。」川普與大谷合照時仍止不住讚嘆直呼：「這是我的光榮，你真的是了不起的運動員、了不起的人。」大谷表示，與美國最高元首見面是他的榮幸。
道奇昨起對國民三連戰，大谷單場三安打、一發兩分砲，本季第四轟出爐，只差二壘打就是完全打擊，可惜仍以四比六輸給國民隊。
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