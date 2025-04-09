MLB／鄭宗哲升上大聯盟 台灣第18人

大聯盟史上18位台灣球員 製表／藍宗標 廿三歲內野手鄭宗哲接到等待已久的電話，昨向海盜隊報到，成為史上第十八位升上美國職棒大聯盟的台灣選手。總教練薛爾頓相中他的守備能力，在球隊需要替補游擊手時補上空缺。鄭宗哲最快今天面對紅雀隊解鎖處女秀。

鄭宗哲前晚為老婆慶生，在個人社群上露餡稱有「最棒的生日禮物」。他接受美國媒體訪問時透露，親手為老婆作生日蛋糕，但忘了準備其他禮物，在開車回到小聯盟三Ａ球隊城市路上接到通知上大聯盟的電話，「那一刻感覺是，喔！這是真的！」鄭宗哲笑說，這也彌補忘了準備禮物的事，「這就是獻給她最棒的禮物」。

雖然鄭宗哲未能從大聯盟開季，但海盜內野傷兵多為他開啟機會，目前在海盜農場排名第十七的他，被守備球探評分六十五分，為體系內排名前卅的最高分數。

薛爾頓形容鄭宗哲「充滿活力」，「我們已在春訓看過他所有能力，守二壘或游擊都可勝任，三壘也沒問題，我們需要有人作為游擊替補，他就是最適合的人選」。

鄭宗哲的打擊仍在上升階段，仍有再進化可能。大聯盟台灣野手相對稀少，過去十七人僅有五人，前輩張育成、林子偉得知消息都說不意外，早就看好他有上大聯盟的實力。

成就最高的野手是張育成，以二三五場出賽保有台灣選手（包括投手、野手）最多出賽紀錄，敲出一二一支安打、廿轟、七十九分打點。張育成期許鄭宗哲可常駐大聯盟，「上大聯盟是我們出國的第一目標，他已經達成第一個目標，往後還有很多目標要去達成，祝福他，希望他享受每場比賽、每個時刻，上去就不要下來了，因為真的差滿多」。