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MLB／史奈爾肩膀痠痛已持續3周 道奇明天推24歲左投先發

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇24歲左投羅布雷斯基。 路透
道奇24歲左投羅布雷斯基。 路透

道奇隊塞揚左投史奈爾（Blake Snell）因左肩發炎，被列入15天傷兵名單，明天與國民隊交手，將派出農場排名第11的24歲左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）先發。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，史奈爾的核磁共振檢查（MRI）結果顯示為發炎，無其他重大損傷，預計至少會錯過2次先發輪值。

史奈爾今天受訪時透露，其實過去3周就感覺到肩膀痠痛，本以為能撐過去，「我有試著長傳和傳接球，就是沒辦法，但只是發炎，希望幾個禮拜我就能回來。」

史奈爾接下來會與隊醫會面，討論後續治療方式，羅伯茲透露史奈爾可能會有幾天不能丟球，也不排除接受注射治療。

道奇明天可能啟用投手車輪戰，先發投手羅布雷斯基上季出賽8場（6場先發），防禦率5.70。道奇去年也傷病連連，沒想到今年開季不久又遇到難題，羅伯茲表示，「昨天還覺得一切都很順利，今天就得開始應變。這就是大聯盟馬拉松的一部分。」

史奈爾 道奇

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