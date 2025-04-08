MLB／教士超車道奇巨人登聯盟第1 金恩：早就預料到

教士隊今天以5：4擊退運動家隊，加上道奇和巨人隊都輸球，教士目前戰績9勝2敗，登上大聯盟第1。

教士先發投手金恩（Michael King）主投5.2局，投出2K和2保送，被敲8安，失掉3分。打擊部分，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）和柯朗沃斯（Jake Cronenworth）都開轟，馬恰多（Manny Machado）4支2，貢獻2分打點。

國聯西區三強競爭激烈，今天比賽結束後，教士9勝2敗大聯盟第1，巨人8勝2敗和道奇9勝3敗都只落後0.5場勝差。戰力也不差的響尾蛇隊5勝6敗，落後4場。

金恩受訪時談到聯盟第1，「我們早就預料自己會站在這個位置，當然其他人都預期會是道奇在這，巨人最近也打得非常好。大家開季前就覺得國西是大聯盟最硬分區，目前來看這說法被證實了，我知道球季尾聲，響尾蛇一定也會在競爭行列。」

教士去年上半季表現不佳，下半季則打出聯盟最佳戰績，今年教士9勝2敗與1984和98年並列隊史最佳，前2次都拿下國聯冠軍。塔提斯強調從春訓就做好準備，「這就是我們春訓整天掛在嘴邊的目標。教練團推我們一把，球員們也真的做到，開季就擺出贏球的氣勢。」