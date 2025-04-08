中職／普門前後代游擊 馬傑森看鄭宗哲圓夢為他驕傲

鄭宗哲今天升上大聯盟，繼張育成後再有台灣野手前進最高殿堂，他也成為普門高中第一人，小一屆的學弟馬傑森今天得知消息後透過IG恭喜學長，知道他從高中就設下前進大聯盟的目標，更為學長圓夢感到驕傲。

鄭宗哲從普門高中畢業後，海盜隊以38萬美元簽約金加上學費補助6萬美元簽下他，儘管身材並不突出，但運動能力出色、動作敏捷、守備範圍大，也有不錯的比賽解讀能力，當時被視為青棒最佳游擊之一。

馬傑森小鄭宗哲1屆，多數時候都是他守三壘、鄭宗哲守游擊，高中前兩年都是看學長在游擊表現，直到鄭宗哲畢業後，才由他接手游擊防區。

看鄭宗哲的特色，馬傑森說他本身速度快、守備範圍大、臂力很好，靈活度是游擊手裡最好的。

馬傑森指出，高中時看他，覺得他是對自己目標很明確的人，知道自己該往哪個方向走，也很聰明判讀場上狀況，在場上和他一起守備時，也常向他請教，「他是我效法的學長，特別想跟他學習。」

被問到是否有提前得知學長上大聯盟，馬傑森笑說：「我也是看新聞，看到後很為他開心，高中時就有聽他說想要挑戰大聯盟，往出國的方向前進。」

他為學長圓夢感到驕傲，今天也透過IG送上恭喜：「恭喜學長踏上大聯盟的旅程，看到這個消息真的很高興，也想起以前在普門的時光，自己平常害羞都在心裡默默為你加油，今天真的很為你感到驕傲。」