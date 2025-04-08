MLB／鄭宗哲上大聯盟獲關注 經紀公司：讓家人維持平時生活

旅美好手鄭宗哲今天被海盜隊拉上大聯盟，引發台灣球迷關注，他的經紀公司稍早發文呼籲大家，讓他的家人維持平時生活。

鄭宗哲經紀公司展逸國際在IG發限時動態：「感謝各位球迷對宗哲的支持，大家的關心與祝福宗哲都收到了！不過宗哲家人一向低調，期盼大家能讓家人維持平時生活，感謝各位球迷的配合。」

鄭宗哲經紀公司發文。截圖自beheroes.tw IG限時動態

今天鄭宗哲與海盜隊會合，大聯盟官網撰文報導這項消息，海盜官方IG發兩篇文歡迎他，官方X（舊稱推特）也發布他賽前練習打擊的影片和照片。

鄭宗哲目前海盜農場排名第17，今年在大聯盟春訓出賽14場，有1轟2打點，17打數6安打，打擊率0.353，整體攻擊指數（OPS）1.047。可惜鄭宗哲今天沒有獲得上場機會，大聯盟初登場還要再等等。