MLB／千賀滉大相隔255天奪勝投 習慣對手攻擊幽靈指叉球

大都會隊日本強投千賀滉大今天面對馬林魚隊，繳出5局0失分好投，大都會終場以2：0完封，豪取5連勝，千賀也收下相隔255天的勝投。

首局千賀被敲安打還投出2保送，但讓打者擊出滾地球安全下莊，3上和4上都被攻佔得點圈，最終都沒失分。總計千賀用77球完成5局，投出4K和2保送，被敲5安，無失分，防禦率降至1.80。

千賀賽後受訪時談到馬林魚針對幽靈指叉球攻擊，「感覺他們一開始有做功課，但捕手給出了不錯的配球指示。每支球隊都會這樣準備，不過我已經習慣這種狀況，所以不會慌，之後我也會繼續耐心投下去。」

千賀去年受到傷勢困擾，如今終於滿血回歸，他說，「目前為止沒有什麼會讓我退場的傷勢，總算可以稍微安心。」