MiLB／林維恩初登板無安打送7K 獲選1A單周最佳投手

年僅19歲的台灣左投林維恩日前代表奧克蘭運動家在小聯盟1A初登板，表現技驚四座，出賽中繼3局，不僅完美封鎖對手、無失分無安打，更狂飆7次三振，展現驚人壓制力。美國小聯盟官方今日公布各層級的最佳投打人選，林維恩獲選加州聯盟（California League）單周最佳投手。

林維恩去年6月與運動家簽下總值135萬美元的合約，成為隊史第6位台灣球員。這周他迎來美職初登板，面對洛磯1A於6局下接替登板，當時球隊以1比2落後。

林維恩穩健化解首局，接著在第7局大展K功，上演單局連3K的精彩演出。第8局開局再度連飆兩次三振，儘管投球擊中主審導致比賽短暫中斷，但他絲毫不受影響，恢復比賽後再送出1次三振，完成跨局連6K，總計連續解決9名打者。

林維恩用46球完成3局投球，其中30球是好球，速球最快達94英里（約151公里），平均落在91至93英里，完全未讓對手上壘，初登板表現堪稱完美。

林維恩季前才代表中華隊出征世界棒球經典賽資格賽，在賽事中兩度中繼登板共投1.1局無失分，繳出4次三振好表現，並投出生涯最快球速152公里。