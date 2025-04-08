MLB／山本由伸在川普後面擺臭臉引熱議 網：可能有投資股票

去年奪冠的道奇隊今天受邀進入白宮，會見美國總統川普，除日本球星大谷翔平外，山本由伸的反應也引發球迷熱烈討論。

第一個被點名介紹的球員是大谷翔平，山本由伸隨後也被叫到名字，被形容為「很棒的運動員」，原本站在第二排的他，走下階梯與川普握手並微笑。

不過網友們發現，山本整場不是面無表情就是擺臭臉，紛紛表示，「他知道自己的祖國被課關稅」、「他可能有投資一些股票」、「我從沒見過山本這種表情，太真性情了」、「山本就像我一樣」、「山本是真正的武士」、「山本的球衣已進入購物車」。

山本由伸受到不少網友稱讚，反觀大谷翔平和其他道奇球員因為與川普的良好互動，引發許多不滿。