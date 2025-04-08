MLB／大谷無緣完全打擊嘆「我應該出棒」 意外川普那麼高

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷今天猛打賞包含1轟，但對被「拿香三振」的打席不太滿意。 美聯社
大谷今天猛打賞包含1轟，但對被「拿香三振」的打席不太滿意。 美聯社

道奇隊今天以4：6輸給國民隊，吞下2連敗，大谷翔平打擊手感火燙，敲出3安打、包括1發兩分砲，本季第4轟出爐，賽後談起白宮行心得，大谷印象最深的是美國總統川普比他想像的更高。

面對國民先發投手戈爾（MacKenzie Gore），大谷首打席敲一壘打，第2打席炸裂兩分砲，這一轟一度幫助道奇追平2：2，他在第3打席揮擊也很有氣勢，掃向中右外野直朝全壘打牆而去，中外野手克魯斯（Dylan Crews）牆前跳接無法收下這球，反彈後由右外野手處理，大谷跑出一支三壘打。

大谷3打席「聽牌」完全打擊，但第4打席看著好球進壘遭到三振，第5打席則是保送上壘，無緣締造紀錄。

賽後被問到「聽牌」後的打席，大谷表示，「我真的很想上壘，每個打席都是抱持這樣的想法，我認為第4個打席最後那顆球，我應該要出棒，而最後一打席內容是好的。」

外界當然也很關心他的白宮行心得，大谷表示，「我從日本來到這裡打球，每天都對這個國家心存感激，能與美國最高元首見面，這是我的榮幸。」大谷說印象最深的是川普比他預期更高，過去更是只在影片中看過總統辦公室，自己有幸親自走一趟，他也透露兩人在握手時的談話，「他說『很榮幸見到你』，我說『我也一樣』。」

媒體進一步問到對美國心存感激是因為受到美國人的幫助嗎？他表示：「首先，我很感激能有在這裡打球的機會，如果再往更久遠一點看，棒球運動本身源起於美國，而棒球占據了我人生的大部分，所以我想是因此覺得感激吧！」

對於川普預約明年見，大谷回應：「當然，我也希望可以去越多次越好，但現在還不是想這件事的時候，我們需要穩定累積一勝又一勝。」

國民 棒球 道奇

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