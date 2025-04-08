MLB／老虎高層遭指控傳「露鳥照」給女員工 被開除前辭職

老虎隊總經理助理門津（Sam Menzin）美國時間上周四辭職，據《The Athletic》報導，他曾向2名前球隊女員工發送猥褻照片。

該報導指出，這2名女員工透露門津用Snapchat，多次傳送其生殖器的照片，最早可追溯至2017年。另一名曾在大聯盟任職但未在老虎隊的女性也爆料，2018至2019年間，她也收過門津發來的不雅訊息。

老虎球團向《The Athletic》發聲明，「得知門津的不當行為指控後，球隊立即完成相關調查，在我們準備終止合約之前，他選擇辭職。我們絕不容忍這類行為，這與我們的價值背道而馳，完全無法被接受，我們致力於為所有同仁提供正面安全的工作環境，會持續強調尊重、包容與專業。」

門津則向《The Athletic》表示，他離職是想轉換跑道，要回紐約處理家庭事務。門津在老虎球團工作長達13年，2012年以棒球營運實習生加入球隊，之後一路晉升至總經理助理，他也曾在大都會隊與球員經紀公司「Turner-Gary Sports」擔任實習生。