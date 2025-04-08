快訊

iPhone 17 Air模型機完整亮相！機身僅5.5mm「大瘦身」 比對真的超薄

台股重挫…網友貼心分享「睡公園」好選擇 北中南推薦地點一次看

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

MLB／洋基連2天未開轟不敵老虎 「白飯哥」在三壘被牽制出局

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基「白飯哥」在三壘被牽制出局。 法新社
洋基「白飯哥」在三壘被牽制出局。 法新社

洋基隊今天開啟與老虎隊3連戰，先發左投洛登（Carlos Rodon）開主投6局失6分（5自責分），打線連2天未開轟，終場以2：6輸球。

洛登開局連續解決7名打者，但對第8和第9棒接連投出保送，隨後被伊巴尼茲（Andy Ibanez）扛出3分砲。洛登本場主投6局飆8K，被敲4支安打，投出3保送，失掉6分有5分自責，防禦率為5.19。

洋基先發左投洛登。 美聯社
洋基先發左投洛登。 美聯社

洛登賽後受訪時很自責，「對後段棒次就是要更積極去攻擊，我很挫折，對那幾位打者老是落後，應該要搶到好球數才對。我真的受夠一直保送人，我不想這樣免費送人上壘。」

洋基打線連2天未開轟，「白飯哥」萊斯（Ben Rice）3局上在三壘被牽制出局，當時打擊的是「法官」賈吉（Aaron Judge）。萊斯自責表示，「我太積極了，重心太前，整個姿勢也太開，這感覺很不好，但是要記取教訓，接著繼續前進。」

洋基 老虎

相關新聞

MLB／海盜官方X秀中文歡迎鄭宗哲 板凳待命全場未等到處女秀

海盜升上農場排名第17的台灣內野手鄭宗哲，對他的關注度頗高，官方X以中文發布他的歡迎影片，也分享他的打擊練習畫面。

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

23歲台灣內野手鄭宗哲正式升上大聯盟，已在匹茲堡向海盜報到，成為大聯盟史上第18位台將，今天面對紅雀隊之戰從板凳上出發，...

MLB／大谷翔平見完川普3安打、兩分砲炸裂華府 但道奇2連敗

白天見完美國總統川普，大谷翔平晚上炸裂華盛頓特區，今天面對國民隊敲出3安打、包括1發兩分砲，本季第4轟出爐，道奇終場以4...

MLB／大谷無緣完全打擊嘆「我應該出棒」 意外川普那麼高

道奇隊今天以4：6輸給國民隊，吞下2連敗，大谷翔平打擊手感火燙，敲出3安打、包括1發兩分砲，本季第4轟出爐，賽後談起白宮...

MLB／川普讚大谷像電影明星 談919最偉大戰役好奇提問6支6難度

道奇隊去年稱霸世界大賽，今天前進白宮，獲得美國總統川普接見，大谷翔平、山本由伸也都隨隊前往，川普讚揚大谷去年「50-50...

MLB／洋基連2天未開轟不敵老虎 「白飯哥」在三壘被牽制出局

洋基隊今天開啟與老虎隊3連戰，先發左投洛登（Carlos Rodon）開主投6局失6分（5自責分），打線連2天未開轟，終場以2：6輸球。 洛登開局連續解決7名打者，但對第8和第9棒接連投出保送，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。