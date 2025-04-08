MLB／洋基連2天未開轟不敵老虎 「白飯哥」在三壘被牽制出局

洋基隊今天開啟與老虎隊3連戰，先發左投洛登（Carlos Rodon）開主投6局失6分（5自責分），打線連2天未開轟，終場以2：6輸球。

洛登開局連續解決7名打者，但對第8和第9棒接連投出保送，隨後被伊巴尼茲（Andy Ibanez）扛出3分砲。洛登本場主投6局飆8K，被敲4支安打，投出3保送，失掉6分有5分自責，防禦率為5.19。

洋基先發左投洛登。 美聯社

洛登賽後受訪時很自責，「對後段棒次就是要更積極去攻擊，我很挫折，對那幾位打者老是落後，應該要搶到好球數才對。我真的受夠一直保送人，我不想這樣免費送人上壘。」

洋基打線連2天未開轟，「白飯哥」萊斯（Ben Rice）3局上在三壘被牽制出局，當時打擊的是「法官」賈吉（Aaron Judge）。萊斯自責表示，「我太積極了，重心太前，整個姿勢也太開，這感覺很不好，但是要記取教訓，接著繼續前進。」