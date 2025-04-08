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MLB／大谷翔平見完川普3安打、兩分砲炸裂華府 但道奇2連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani celebrates after his two-run home run as he rounds the bases during the third inning of a baseball game against the Washington Nationals, Monday, April 7, 2025, in Washington. (AP Photo/Nick Wass) 美國聯合通訊社
Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani celebrates after his two-run home run as he rounds the bases during the third inning of a baseball game against the Washington Nationals, Monday, April 7, 2025, in Washington. (AP Photo/Nick Wass) 美國聯合通訊社

白天見完美國總統川普大谷翔平晚上炸裂華盛頓特區，今天面對國民隊敲出3安打、包括1發兩分砲，本季第4轟出爐，道奇終場以4：6輸球，吞下2連敗。

道奇今天上午先前往白宮與川普見面，隨即展開與國民的客場3連戰，大谷手感火燙，繳出3安打猛打賞，僅差二壘打就是「完全打擊」，令靠保送上壘1次。

面對國民先發投手戈爾（MacKenzie Gore），大谷首打席敲一壘打，第2打席炸裂兩分砲，這一轟一度幫助道奇追平2：2，他在第3打席揮擊也很有氣勢，掃向中右外野直朝全壘打牆而去，中外野手克魯斯（Dylan Crews）牆前跳接無法收下這球，反彈後由右外野手處理，大谷跑出一支三壘打。

大谷3打席「聽牌」完全打擊，但第4打席在第8局面對辛斯（Lucas Sims）遭到三振，道奇則在這局靠貝茲（Mookie Betts）和史密斯（Will Smith）的安打各帶有1分打點，追回2分。

道奇9局上仍有攻勢帶給國民威脅，孟西（Max Muncy）先敲二壘打，兩出局後大谷也靠保送上壘，貝茲打向二壘方向的滾地球出局，為比賽畫下句點。

道奇先發投手梅伊（Dustin May）繳出6局失3分優質先發，國民在3局下由洛伊（Nathaniel Lowe）的安打掃回超前分；7局下伍德（James Wood）從邦達（Anthony Banda）手中敲出兩分砲，進一步擴大優勢為5：2。

國民 大谷翔平 川普 道奇

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