MLB／海盜官方X秀中文歡迎鄭宗哲 板凳待命全場未等到處女秀

海盜升上農場排名第17的台灣內野手鄭宗哲，對他的關注度頗高，官方X以中文發布他的歡迎影片，也分享他的打擊練習畫面。海盜今天以8：4擊敗紅雀隊，鄭宗哲未等到上場機會，還在等待大聯盟處女秀的到來。

鄭宗哲從2023年季後就被列入40人名單，在昨晚接到電話向大聯盟報到，今天以褐色外套、米色襯衫的大地色系，搭配牛仔褲，前往PNC球場報到，屬於他的71號球衣、置物櫃已經準備好。

海盜社群以中文寫著：「歡迎來到匹茲堡」，影片則是鄭宗哲英文自我介紹，他說大家都稱他為「Z」，自己的信念是每天持續進步、持續學習，「因為你不知道機會會在何時來到」。他也提到，接到電話時真的很興奮，這一刻感覺就像美夢成真。

鄭宗哲在春訓時就曾透過影片解釋綽號「Z」的由來，是因剛赴美時Google翻譯他的名字，跑出「Zong Zhe Zheng」。