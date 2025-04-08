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MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
23歲台灣內野手鄭宗哲正式升上大聯盟，已在匹茲堡向海盜報到，成為大聯盟史上第18位台將。路透
23歲台灣內野手鄭宗哲正式升上大聯盟，已在匹茲堡向海盜報到，成為大聯盟史上第18位台將。路透

23歲台灣內野手鄭宗哲正式升上大聯盟，已在匹茲堡向海盜報到，成為大聯盟史上第18位台將，今天面對紅雀隊之戰從板凳上出發，等待解鎖處女秀，這通通知上大聯盟的電話，成為他獻給老婆最好的生日禮物。

鄭宗哲昨晚在IG上留言祝老婆生日快樂，提到：「也謝謝蛋糕製作人，一個最棒的生日禮物給我們。」掀起台灣球迷猜測是否有好消息，最終證實是上大聯盟。他今天接受美國媒體訪問時揭曉原由，他親手為老婆手作生日蛋糕，但忘了準備其他禮物，就在開車回程的路上，他接到了來自3A教頭的電話，通知他上大聯盟。

「那一刻的感覺是，喔！這是真的！」鄭宗哲笑說，這也為他彌補忘了準備禮物的事，「這就是獻給她最棒的禮物。」

儘管未能從大聯盟開季，海盜開季內野傷兵層出，讓鄭宗哲很快等到那通電話，他目前在海盜農場排名第17，守備的球探評分高達65分，為體系內排名前30裡的最高分數。

總教練薛爾頓（Derek Shelton）形容鄭宗哲「充滿活力」，他表示，「我們已在春訓看過他的所有能力，不管是守二壘或游擊，他都可以勝任，三壘也沒問題，少了特里歐洛（Jared Triolo）後，我們需要有人可以作為游擊替補，我們認為他就是最適合的人選。」

鄭宗哲的打擊仍在上升階段，也展現仍有再進化的可能，鄭宗哲也提到去年做了一些調整，讓自己的揮棒更有效率。

MLB 大聯盟 海盜 鄭宗哲

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