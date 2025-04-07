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MLB／鄭宗哲向海盜報到 有望成史上第18位大聯盟台將

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄭宗哲。 法新社
鄭宗哲。 法新社

效力海盜體系的23歲內野手鄭宗哲，傳出收到球隊通知，向大聯盟報到，一旦球隊正式公布異動，他將成為史上第18位升上大聯盟的台灣選手，野手則是第6人。

鄭宗哲在2019年7月與海盜隊達成簽約金38萬美元加上學費補助6萬美元赴美發展，隔年碰上疫情賽季，直到2021年正式展開旅美生涯，為農場備受矚目的內野新秀，2023年季後就被列入40人名單，連兩年參與大聯盟春訓。

鄭宗哲今年開季分發3A，目前出賽5場，狀況不算理想，累積14打數只有1支一壘安打、打擊率.071，儘管無緣從大聯盟開季，但晉升的機會有望很快到來。

海盜在主場展開與紅雀隊的3連戰，鄭宗哲向球隊報到，一旦海盜正式公布異動，他將成為史上第18位升上大聯盟的台灣選手。台灣大聯盟級野手相對稀少，過去僅有陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、林子偉、張育成，鄭宗哲會是野手第6人。

鄭宗哲為目前海盜農場排名第17的新秀，各項球探分數（介於20到80分）為打擊45分、力量40分、跑速60分、臂力50分、守備65分、整體40分。球探報告指出，鄭宗哲一度認為自己必須靠追求全壘打才能取得大聯盟門票，後來回歸認知自己的特點，廣角打擊、耐心選球讓他在兩好球後仍保有競爭性，而非盲目追求自己根本沒有的東西；對於他的守備給予更高度評價，認為他的敏捷性、守備範圍、運動能力、傳球手感、穩定度都相當出色，有能力養成為一位在內野中線固定出賽的選手。

大聯盟 海盜 鄭宗哲

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