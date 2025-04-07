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MLB／前球星再度嘲諷佐佐木朗希 網反嗆：薪水小偷該還錢了

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佐佐木朗希。 法新社
佐佐木朗希。 法新社

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希日前對費城人先發登板，主投4局被擊出3支安打，送出4次三振2次保送失1分，雖然表現已明顯回穩，但距離拿下大聯盟首勝仍差3個出局數，遺憾提前退場。

儘管未能完成勝投資格，但佐佐木朗希在場邊看著隊友演出雙殺守備，興奮地高舉雙手、歡呼雀躍的模樣，卻引來了前大聯盟球員霍斯莫（Eric Hosmer）的嘲諷。

霍斯莫在社群平台X上貼文揶揄佐佐木朗希：「他看起來就像那種比朋友們先離開5局比賽，跑到樓上去點費城起司牛肉三明治的人。」此番言論引發不少球迷的不滿。

這並非霍斯莫第一次對佐佐木朗希有爭議性評論。在佐佐木上一次對老虎隊的登板表現掙扎、提早退場後，霍斯莫曾發文稱：「他的手明顯很黏！佐佐木朗希看來還沒掌握好大聯盟用球的握球方式，有人快去抱抱他吧！」這篇貼文當時已經遭到許多美國媒體、記者以及道奇球迷的反擊批評。

這回的酸言酸語再次招來將近500則憤怒回覆與評論，球迷紛紛留言表示，「你當年從教士隊拿走那麼多錢，什麼時候才要還？」、「你應該覺得羞恥！」、「你為什麼總是針對朗希？」、「你的WAR（勝利貢獻值）平均每年才1.8而已，有什麼資格酸別人？」、「朗希才23歲，對棒球界的價值已經比你還大了！」、「看你嫉妒道奇隊的樣子真是太有趣了，請繼續吧。」、「他未來的職業成就一定會遠勝於你。」、「幸好你這無關緊要的傢伙永遠進不了名人堂。」

霍斯莫在協助小熊贏得世界大賽冠軍後，2017年球季後與聖地牙哥教士簽下8年1.44億美元的鉅額合約，但之後傷病不斷，表現平平；2022年8月被交易至紅襪隊，同年底被指定讓渡（DFA），回到芝加哥小熊後，又於隔年5月再次遭DFA並成為自由球員，最終無人問津，2024年球季開幕前宣布退休。

霍斯莫大聯盟生涯13年一共累積198轟、1753支安打，打擊三圍0.276／0.335／0.427。

霍斯莫。 路透社
霍斯莫。 路透社

憤怒 朋友 洛杉磯 社群 美國

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