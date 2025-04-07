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MLB／費城人對戰10場搶下8勝 美媒：不會被道奇高高在上嚇倒

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城人先發投手桑契斯賞給大谷翔平3K。 路透社
費城人先發投手桑契斯賞給大谷翔平3K。 路透社

費城人隊今天在3連戰最後一戰逆轉勝，以8：7擊敗道奇隊，最近10次交手搶下8勝，近7次主場更是拿到6勝，美國媒體NBC指出：「兩隊若在國聯冠軍賽碰面，這代表什麼嗎？也許是、也許不是，但費城人不會被道奇高高在上的感覺嚇倒。」

道奇去年奪下世界大賽冠軍，但例行賽對決費城人6場吞下5敗，今年首次交手又以1勝2敗輸掉系列賽，從2023年至今，前進費城連續輸掉3次3連戰。

道奇前天2：3落敗、昨天3：1扳回一城，今天最後一戰又是1分差輸球，費城人球星哈波（Bryce Harper）7局下揮出關鍵二壘打，帶動兩分攻勢逆轉戰局，他說：「這次系列賽很精采，我們打得很棒。」

費城人先發投手桑契斯（Cristopher Sanchez）先發5.2局失4分無關勝敗，投出9次三振包括讓大谷翔平吞下3K，他說：「道奇衛冕世界大賽冠軍，但這是全新賽季。」

道奇開季對決小熊、老虎、勇士隊嘗到8連勝，碰到費城人首次輸掉系列賽，本季戰績9勝2敗掉到國聯西區第2；費城人開季連贏3個系列賽，前兩個分別對國民隊2勝1敗、對洛磯隊3連勝，目前戰績7勝2敗暫居國聯東區之首。

世界大賽 費城人 道奇

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