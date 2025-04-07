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MiLB／莊陳仲敖本季首先發與林家正搭配 4.2局承擔敗投

中央社／ 台北7日電
莊陳仲敖。圖中央社提供
莊陳仲敖。圖中央社提供

旅美奧克蘭運動家隊投手莊陳仲敖本季首戰今天在小聯盟2A先發，搭配捕手為同樣來自台灣的林家正，投4.2局失4分承擔敗投，林家正3打數無安打，運動家以0比9不敵西雅圖水手隊。

24歲投手莊陳仲敖今年開季從小聯盟2A出發，今天本季首場先發出賽，開賽首局接連被敲出2支安打，但接著製造雙殺、讓打者敲出飛球出局，沒有失分。

莊陳仲敖2局上雖有投出四壞保送，但沒讓對手延續攻勢，3局上讓對手3上3下，4局上被敲出1支安打、穩守不失分。

莊陳仲敖5局上續投遇到狀況，被首名打者敲出三壘打，1人出局後接連被敲出2支二壘打失掉2分，2人出局後再被敲出安打掉分退場，接替的隊友沒能止血，接連投出2次四壞保送，接著被敲2支安打再掉4分，其中1分記在莊陳仲敖身上。

莊陳仲敖總計用74球投4.2局被敲出7支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉4分責失分，吞下本季首敗，賽後防禦率7.71。

林家正今天先發蹲捕與莊陳仲敖搭配、打7棒，2局下敲出一壘方向滾地球出局，3局下敲出游擊方向滾地球出局，5局下敲出游擊方向滾地球，總計3打數沒有安打。

林家正 莊陳仲敖

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