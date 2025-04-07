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MLB／亞澤姆斯基3歲女兒指定全壘打 老爸無法拒絕「只好」開轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
巨人隊亞澤姆斯基（右）為女兒開轟。 法新社
巨人隊亞澤姆斯基（右）為女兒開轟。 法新社

巨人隊今天在舊金山主場以5：4擊敗水手隊，戰績升至8勝1敗、勝率8成89，躍居大聯盟榜首，右外野手亞澤姆斯基（Mike Yastrzemski）4局下轟出3分砲，本季首轟出爐，巨人官網形容他的3歲女兒昆莉是靈感來源。

「昆莉要求我打全壘打。」亞澤姆斯基笑說，女兒要他打出三壘打、全壘打和轟動全場的安打，所有壘包都想要的意思。

他說：「我告訴女兒，會為她轟出全壘打，不能拒絕她，所以必須竭盡全力。」

亞澤姆斯基的家人在納許維爾家中看電視轉播，他希望女兒有看到開轟這一幕，後來老婆告知看到了，「即使我們離很遠，與家人有聯繫的感覺真是太好了。」

巨人本季首次主場系列賽橫掃水手，3場比賽湧進12萬2811人進場，明天繼續對紅人隊展開3連戰戰，爭取8連勝。

巨人 水手

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