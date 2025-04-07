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MLB／海盜球場傳奇球星logo換成調酒廣告挨轟 總裁致歉：全都怪我

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
海盜隊主場PNC球場增設廣告看板，卻將傳奇名將克萊門特（Roberto Clemente）的紀念logo換成酒商廣告，引發克萊門特家屬不滿。
海盜隊主場PNC球場增設廣告看板，卻將傳奇名將克萊門特（Roberto Clemente）的紀念logo換成酒商廣告，引發克萊門特家屬不滿。

海盜隊主場PNC球場增設廣告看板，卻將傳奇名將克萊門特（Roberto Clemente）的紀念logo換成酒商廣告，引發克萊門特家屬不滿，球團今天發表聲明，總裁威廉斯（Travis Williams）扛責，「這完全是我一個人的錯誤，無關球團內其他人。」

PNC球場右外野標竿附近，在2022年球季前放上印有「Clemente」及背號「21」的標誌，今年球季該位置卻變成Surfside品牌的伏特加調酒廣告，引發爭議。

克萊門特的兒子小克萊門特（Roberto Clemente Jr.）對此表示震驚，「很驚訝得知球場右外野向我父親致敬的標誌，在未與我的家人進行任何溝通、討論情況下，竟然被換成廣告看板。」

海盜今天發表聲明，威廉斯致歉，他表示這件事全是自己的疏忽，允諾將重新放回克萊門特的logo。他也解釋，這面牆原先就是廣告用途，經歷疫情賽季一度空出，因此在2022年球季前放上克萊門特的logo，原本就是暫時性的作法，今年換回廣告，「對於未能先向克萊門特家屬及球迷事先告知這件事，我們深感遺憾。」他也強調，海盜對這位傳奇球星並無不敬，球場內有一面21呎高的牆面以他命名，也有兩處放上屬於他的logo。

海盜主場紀念克萊門特的21呎高牆面。圖截自X
海盜主場紀念克萊門特的21呎高牆面。圖截自X

克萊門特共在海盜留下18季大聯盟出賽成績，敲出3000支安打，拿下1座世界大賽MVP、1座國聯年度MVP、12座外野金手套、4座打擊王、2座安打王。

克萊門特的人生充滿戲劇性，1972年球季剛以生涯第3000支安打為球季畫下句點，12月尼加拉瓜發生大地震，他立刻著手安排賑災，然而在得知前3班飛機的救援物資都被腐敗的當地政府私吞，並未送到災民手中，他決定隨第4班飛機在12月31日親自前往尼加拉瓜，而這班飛機因引擎故障墜毀在大西洋上，年僅38歲匆匆離世。

大聯盟1971年設立「主席獎（ Commissioner's Award）」，表彰用心於社會公益的選手，從1973年起改名為「克萊門特獎（Roberto Clemente Award）」，正是以這位傳奇選手命名。

克萊門特紀念雕像。 美聯社
克萊門特紀念雕像。 美聯社

大聯盟 海盜

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