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MLB／狄佛斯甩掉開季5戰15K低潮 連5戰安打、首轟也出爐

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅襪隊指定打擊狄佛斯打擊回溫。路透
紅襪隊指定打擊狄佛斯打擊回溫。路透

紅襪隊指定打擊狄佛斯（Rafael Devers）開季K不停，最近終於走出低潮，今天對紅雀隊雙重賽首戰出現本季首轟，第2戰更是4打數4安打，兩場比賽攻下5分打點，幫助紅襪5：4、18：7獲勝，完成波士頓主場3連戰橫掃。

狄佛斯開季前5戰連續19次打數掛零、慘吞15次三振，而且每場比賽都被K，直到4月3日金鶯隊之戰，本季首安才開張；他從這場比賽開始找回手感，接下來連續5場比賽都有安打，合計出現10安，本季打擊率升至2成63。

紅襪今天雙重賽首戰，狄佛斯5局下從紅雀先發投手帕蘭特（Andre Pallante）的手中轟出陽春砲，一度幫助球隊2：1領先，9局下2出局滿壘時獲保送，追成4：4進入延長賽；兩隊僵持到10局下，阿布雷尤（Wilyer Abreu）揮出再見安打，幫助紅襪獲勝。

紅襪第2戰狂揮本季單場最多22支安打，狄佛斯貢獻4安、被保送1次，不但攻下3分打點，還跑回4分；明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）5打數4安打，包括3局下3分砲，全場攻下6分打點，紅雀先發投手米克拉斯（Miles Mikolas）只投2.2局失9分，吞下本季首敗。

狄佛斯本季累積17次三振，在大聯盟並列第2慘，小熊隊日本打者鈴木誠也吞下21K最多。

紅襪開季前5戰1勝4敗，接下來拚出5連勝，反觀紅雀開季3連勝後，最近6場比賽只拿1勝，兩隊本季不會再碰面。

紅襪 紅雀

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