MLB／看魚雷棒話題吵翻天 主席：比任何數字更能證明棒球重要性

大聯盟本季因「魚雷球棒（Torpedo Bat）」衍生一連串話題，主席曼弗瑞（Rob Manfred）高聲讚揚，認為魚雷球棒的出現，對棒球是一件好事，而這次話題的出現，也顯現棒球在美國文化中仍占據獨特的位置。

洋基隊本季大量採用魚雷球棒，全壘打滿天飛的比賽內容掀起各隊熱議，但這支球棒並非今年才在比賽中採用，史丹頓（Giancarlo Stanton）就是去年就拿魚雷棒的打者之一。

曼弗瑞接受紐約時報的訪問，表明自身對魚雷球棒的立場，他指出，「人們試圖移動球棒的甜蜜點，其實已經行之有年，但大家對魚雷球棒討論、爭執熱烈，這件事比起收視率、收入或其他事物，都更能顯示了棒球比賽的重要性。」

曼弗瑞表示，魚雷球棒合乎規定，而看著圍繞魚雷球棒而生的議題，人們為了最終其實沒什麼大不了的事陷入瘋狂，「這顯示棒球仍在我們的文化中有著獨特的地位。」