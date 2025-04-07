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MLB／葛里沙姆不可能每天當英雄 洋基中斷開季連8戰全壘打

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
海盜隊老將范姆（右二）11局揮出再見安打，接受隊友慶賀。 法新社
海盜隊老將范姆（右二）11局揮出再見安打，接受隊友慶賀。 法新社

洋基隊作客匹茲堡，今天對海盜隊3連戰最後一戰未再開轟，終止開季連續8場比賽全壘打紀錄，11局下被海盜37歲老將范姆（Tommy Pham）揮出再見安打，終場以4：5落敗，終止3連勝。

洋基外野手葛里沙姆（Trent Grisham）昨天轟出雙響砲，全隊開季前8戰出現25支全壘打，締造大聯盟史上最佳紀錄；葛里沙姆今天5打數2安打，9局上2出局揮出兩分打點安打，追成4：4平手，洋基最後還是輸球，紐約郵報形容「他不可能每天都當英雄」。

海盜左投希尼（Andrew Heaney）面對老東家先發7局，只被揮出5支安打、失1分，飆出10次三振，退場時4：1領先，波魯奇（Ryan Borucki）9局上失3分，挑戰生涯8年首次救援成功失利，希尼本季首勝也飛了。

洋基隊外野手葛里沙姆（右）9局兩分打點安打，助隊追平。 法新社
洋基隊外野手葛里沙姆（右）9局兩分打點安打，助隊追平。 法新社

兩隊僵持到11局下，洋基「守護神」威廉斯（Devin Williams）被范姆揮出再見安打，吞下本季首敗，洋基戰績掉到6勝3敗、海盜3勝7敗。

洋基目前25支全壘打仍是大聯盟30隊最多，道奇隊23轟居次，皇家、光芒、藍鳥隊5轟並列最後；「法官」賈吉（Aaron Judge）今天4次打數掛零，吞下兩次三振、被保送1次，最近兩戰未開轟，目前6支全壘打排名第1。

洋基隊終止開季連續8場比賽全壘打紀錄。 法新社
洋基隊終止開季連續8場比賽全壘打紀錄。 法新社

洋基 海盜

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