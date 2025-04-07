快訊

關稅大刀釀全球股市狂瀉！川普回應「吃藥才會好」

私校悲歌／少子化下教師中年失業 為轉職拿臉皮換工作

麥當勞17歲少女疑遭主管性騷案 士檢認罪嫌不足偵結不起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／史奈爾進傷兵名單道奇輪值又開始燒腦 羅伯茲坦言沒料到

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
塞揚左投史奈爾因肩膀發炎被放進15天傷兵名單，至少錯過兩場先發。 法新社
塞揚左投史奈爾因肩膀發炎被放進15天傷兵名單，至少錯過兩場先發。 法新社

道奇隊去年深陷投手傷兵潮，今年似乎仍無法避免這樣的命運，塞揚左投史奈爾（Blake Snell）因肩膀發炎被放進15天傷兵名單，至少錯過兩場先發。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）指出，史奈爾今天進行牛棚練投時感覺肩膀痠痛，進傷兵名單時間可回溯到美國時間上周四。

史奈爾今年以5年1.82億美元合約加入道奇，如今傳出肩膀不適，而葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天先發，梅伊（Dustin May）扛明天對國民隊三連戰首戰，問題在於山本由伸、佐佐木朗希一周一場的出賽規畫，要到下一波對小熊隊的系列賽才會登板，道奇對國民還有兩場要找出先發投手。

道奇可能1場採用牛棚車輪戰，1場從小聯盟升上先發投手因應，羅布雷斯基（Justin Wrobleski）、奈克（Landon Knack）被點名是可能人選。

道奇去年已經為先發輪值焦頭爛額，季外為此大力補強，但還是一開季就遇到調度難題，羅伯茲坦言：「我沒預期到這件事，前一天還感覺舒服，隔天就傷透腦筋，這就是大聯盟馬拉松賽季的一部分吧！」

史奈爾 牛棚 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷致命盜壘失敗 羅伯茲還原給「綠燈」但坦言需有100%把握

MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

MLB／大谷翔平新盜壘動作更安全 道奇教頭盛讚：掌握得很好

MLB／「朗希比較內向…」 道奇教頭向井口資仁請教交心法則

相關新聞

MLB／史奈爾進傷兵名單道奇輪值又開始燒腦 羅伯茲坦言沒料到

道奇隊去年深陷投手傷兵潮，今年似乎仍無法避免這樣的命運，塞揚左投史奈爾（Blake Snell）因肩膀發炎被放進15天傷...

MLB／賞大谷翔平3K有計畫 費城人先發投手：不告訴你

「宇宙道奇」今天以7：8不敵費城人隊，吞下本季第2敗（9勝），也從戰績第一的位置跌落，巨人隊以8勝1敗躍居國聯西區第一；...

MLB／葛里沙姆不可能每天當英雄 洋基中斷開季連8戰全壘打

洋基隊作客匹茲堡，今天對海盜隊3連戰最後一戰未再開轟，終止開季連續8場比賽全壘打紀錄，11局下被海盜37歲老將范姆（To...

MLB／道奇終結者3球解決3打者 傳奇李維拉之後首見

今天佐佐木朗希主投4局失1分退場，後續道奇再度發揮鋼鐵牛棚的威力，班達（Anthony Banda）、卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）、維西亞（Alex Vesia）和終結者史考特（Tann

MiLB／林維恩初登板3局9上9下飆7K 球速逼近生涯最速

世界棒球經典賽資格賽國手、旅美小將林維恩今天踏出旅美生涯第一步，效力運動家隊1A的他中繼登板，投3局、9上9下沒有失分，...

MiLB／沙子宸與隊友接力上演無安打 本季首秀飆6K

旅美台灣投手沙子宸今天在小聯盟1A首場比賽，狀況極佳，投3局賞給對手6次三振，與另2名隊友聯手投出無安打比賽，隊史近6年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。