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MLB／史奈爾進傷兵名單道奇輪值又開始燒腦 羅伯茲坦言沒料到
道奇隊去年深陷投手傷兵潮，今年似乎仍無法避免這樣的命運，塞揚左投史奈爾（Blake Snell）因肩膀發炎被放進15天傷兵名單，至少錯過兩場先發。
道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）指出，史奈爾今天進行牛棚練投時感覺肩膀痠痛，進傷兵名單時間可回溯到美國時間上周四。
史奈爾今年以5年1.82億美元合約加入道奇，如今傳出肩膀不適，而葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天先發，梅伊（Dustin May）扛明天對國民隊三連戰首戰，問題在於山本由伸、佐佐木朗希一周一場的出賽規畫，要到下一波對小熊隊的系列賽才會登板，道奇對國民還有兩場要找出先發投手。
道奇可能1場採用牛棚車輪戰，1場從小聯盟升上先發投手因應，羅布雷斯基（Justin Wrobleski）、奈克（Landon Knack）被點名是可能人選。
道奇去年已經為先發輪值焦頭爛額，季外為此大力補強，但還是一開季就遇到調度難題，羅伯茲坦言：「我沒預期到這件事，前一天還感覺舒服，隔天就傷透腦筋，這就是大聯盟馬拉松賽季的一部分吧！」
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