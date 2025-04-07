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MLB／賞大谷翔平3K有計畫 費城人先發投手：不告訴你
「宇宙道奇」今天以7：8不敵費城人隊，吞下本季第2敗（9勝），也從戰績第一的位置跌落，巨人隊以8勝1敗躍居國聯西區第一；大谷翔平4打數沒有安打、吞下3次三振，僅靠1次保送上壘、跑回1分。
葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發僅撐2.2局狂失5分，被敲2安打、5保送。加上他在內，道奇6任投手合計出現11次四壞保送，讓球隊陷入苦戰，3局下被費城人攻陷6分大局。
儘管道奇逐步追分，7局上剛靠史密斯（Will Smith）安打以7：6討回領先，7局下馬上就被費城人哈波（Bryce Harper）二壘打帶動反攻，史托特（Bryson Stott）先以安打攻下追平分，索沙（Edmundo Sosa）的滾地球再送回超前分。
費城人由桑契斯（Cristopher Sánchez）先發5.2局被敲6安打、失4分，亮點是送出9次三振，對戰大谷的3打席都讓他揮空吞下三振。
賽後被問到如何壓制大谷，他表示：「我對每位打者都有計畫，對大谷也是一樣，今天只是成功執行的我的計畫。」至於計畫為何？他笑說：「球季還在進行，所以我不能告訴你。」
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