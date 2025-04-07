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MLB／巨人不讓道奇獨霸 7連勝後躍居全聯盟戰績最佳

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
弗洛瑞斯（Wilmer Flores）代打建功，揮出再見安打，終場以5：4獲勝，拚出7連勝後升至8勝1敗、勝率8成89。 美聯社
弗洛瑞斯（Wilmer Flores）代打建功，揮出再見安打，終場以5：4獲勝，拚出7連勝後升至8勝1敗、勝率8成89。 美聯社

巨人隊在舊金山主場迎戰水手隊，今天進行3連戰最後一戰，9局下弗洛瑞斯（Wilmer Flores）代打建功，揮出再見安打，終場以5：4獲勝，拚出7連勝後升至8勝1敗、勝率8成89，超越道奇隊成為大聯盟戰績最佳的球隊。

道奇今天7：8不敵費城人隊，戰績9勝2敗，和巨人之間沒有勝差，但勝率以8成18落後，教士隊8：7擊敗小熊隊，8勝2敗在國聯西區排名第3，只落後半場勝差。

水手前3局靠羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、羅利（Cal Raleigh）開轟取得2：0領先，巨人4局下攻下4分超前比數，亞澤姆斯基（Mike Yastrzemski）轟出3分砲逆轉戰局；水手緊咬不放，6、9局上各得1分追成4：4平手。

水手9局下推出第4任投手桑托斯（Gregory Santos），保送亞澤姆斯基後解決兩名打者，接著面對弗洛瑞斯，第1球投出98英里伸卡球，被揮成右外野方向再見安打。

巨人開季前6戰在客場對紅人隊2勝1敗、對太空人隊3連勝，回到主場第1個系列賽又橫掃水手；這是巨人2003年開季7連勝、前14戰搶下13勝後，近22季開季最佳表現。

巨人中外野手李政厚4打數2安打、三振1次，連續安打場次延伸到7場，本季出賽8場都有上壘紀錄。

巨人 水手

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