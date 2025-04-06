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MLB／道奇終結者3球解決3打者 傳奇李維拉之後首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
道奇終結者史考特只投3球就神速下班。 路透社
道奇終結者史考特只投3球就神速下班。 路透社

今天佐佐木朗希主投4局失1分退場，後續道奇再度發揮鋼鐵牛棚的威力，班達（Anthony Banda）、卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）、維西亞（Alex Vesia）和終結者史考特（Tanner Scott）4人聯手封鎖費城人，幫助球隊順利收下比賽。

其中守護神史考特在9局下僅用3球就解決了3位打者，神速取得本季第3次救援成功，更創下自1988年以來的罕見紀錄。

史考特是在3比1領先情況下登場，一開始就被費城強打哈波（Bryce Harper）擊出三壘內野安打，但接著史考特面對波姆（Alec Bohm），只用1球就讓他打出游擊滾地球出現雙殺；最後一名打者凱普勒（Max Kepler）也是揮擊第一球，形成左外野高飛被接殺，史考特只用了3球就下班。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自從1988年開始記錄投球數以來，史考特成為史上第5位僅用3球就解決3名打者完成救援成功的投手。

前面4人分別是1992年大都會的瓊斯（Barry Jones）、1993年藍鳥的沃德（Duane Ward）、1994年洛磯的里德（Steve Reed）和2003年洋基傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）。

另一方面，5局下登板解除危機的班達，再次獲得勝投，也是連3次登場拿下勝投，目前暫居聯盟勝投王。

成功 西亞

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