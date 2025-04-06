MLB／佐佐木朗希「龍之指叉」驚艷專家 網讚：太不科學了吧
佐佐木朗希面對費城人強力打線主投4局被敲3支安打失掉1分，送出2次保送和4次三振，他在過程中頻頻使用招牌指叉球，成了奪三振的利器。
這讓擁有大批粉絲的美國知名投球分析家「投球忍者」佛里德曼（Rob Friedman）十分驚艷，在社群平台將這顆球稱為「龍之指叉（Dragon Fork）」，還搭配龍的表情符號。
後續有網友指出，如果千賀滉大擁有「鬼之指叉」，那麼以佐佐木朗希出身大船渡的「龍鐵道大船渡線」來命名他的獨特指叉球，也許會是一個有趣的名稱。
佛里德曼上傳的佐佐木朗希三振影片也吸引許多球迷回應，「這球怎麼打？！」、「根本消失了」、「這種球速配上這樣的墜落太不科學」。
數據統計顯示，佐佐木朗希全場使用了28顆指叉球，佔總投球比例41.2%，為至今3場出賽中使用比例最高的一場。此外，第5局他的速球連兩度測到98.1英哩（約157.8公里）。
對於這場比賽的控球大幅改善，佐佐木朗希仍強調重點在於技術層面的改進，大於心理層面的調整。「有技術才會帶來心理的穩定。」
佐佐木朗希表示，「先前在牛棚練投時特別強調了下半身的使用方式，終於找回投球感覺。從那之後狀況就穩定許多。我認為心理狀態是建立在技術基礎上。」
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