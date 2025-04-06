MLB／佐佐木朗希背負外界巨大壓力 道奇隊友：他沒問題無須驚慌

大聯盟第3次先發的佐佐木朗希，一掃前兩戰控球不穩的問題，投球狀況有明顯好轉，面對費城人打線主投4局被敲3支安打失掉1分，送出2次保送和4次三振，雖然沒有拿下首勝，但隊友也稱讚這是重要的一步。

佐佐木朗希此役與捕手巴恩斯（Austin Barnes）合作，投出68球，其中41球為好球，整體好球率提升至60.3%，優於前兩戰的44.6%與52.5%。

此外，佐佐木朗希招牌的指叉球比率高達41.2%，比起前兩場的26.8%與23.0%大幅提升，成為關鍵球種；反觀滑球僅投5球，為本季最少。直球球速也明顯提升，最快測得98.1英哩（約157.8公里）。

轟出逆轉比數的兩分砲主角赫南德茲（Kike Hernandez）賽後盛讚佐佐木表現：「他今天真的投得很好，他的速球壓制力十足，也讓其他球種產生效果。最關鍵的是他可以把球投進了好球帶，這是很大進步。對方打線並不好對付，但他撐住了，我認為這對他的信心提升有很大幫助，這是一個令人興奮的開始。」

ドジャース



佐々木朗希投手、ベンチで元気に応援📣今日は表情も明るいです。#ドジャース #佐々木朗希 #大谷翔平 pic.twitter.com/E7Ato5OOUy — 写真家 千 田 慎 二 (@chidashinji) 2025年4月5日

對於佐佐木朗希所面臨來自外界的巨大關注和壓力，赫南德茲表示：「我無法完全體會他的處境，因為我剛進入大聯盟時，根本沒人認識我，但朗希是備受全球關注的球員。雖然我不一定能理解他承受的壓力，但這些都是他在未來成功道路上必須經歷的。」

赫南德茲說道：「如今，他的一舉一動都在顯微鏡下被放大檢視。但如果只是其他默默無聞的球員，在前兩場比賽表現掙扎，大家根本不會如此大肆討論。今天他已經展現了自己的實力，他未來一定沒問題，完全沒必要為此驚慌。」