MLB／佐佐木朗希坦言最近有點焦慮 在費城人球迷噓聲中完成任務

道奇隊23歲日本投手佐佐木朗希今天在費城登板，被喻為大聯盟生涯至今最嚴峻的考驗，他首次在充滿敵意的球場登板，先發4局失1分無關勝敗，道奇終場以3：1擊敗費城人隊；官網指出，球團相信佐佐木從這場比賽獲得信心，對未來大有幫助。

佐佐木3月19日在東京巨蛋首戰小熊隊，當時湧進42367人幾乎都挺道奇，3月30日在道奇球場對決老虎隊，51788名球迷更是一面倒支持地主隊；他今天進入費城人地盤，在44404名球迷前出賽，投到5局下一、二壘有人時退場，看台上還傳來一片噓聲。

佐佐木首局踏上投手丘前，向道奇捕手巴恩斯（Austin Barnes）說了一聲「Let's go」，這位老將說：「很高興看到佐佐木這樣，上去好好投就對了。」

佐佐木用68球完成4局任務，被揮出3支安打、出現兩次保送，投出4次三振，1局下被揮出兩支安打失1分，退場時2：1領先，他說：「這個星期感到有點焦慮，一直想要找回自信，最近牛棚練投調整下半身動作，對控球很有幫助。」

巴恩斯表示，費城人打者想抓指叉球，但佐佐木投了一些不錯的速球，控制在好球帶下方，用速球取得球數領先，給打者施加壓力。

道奇總教練羅伯茲（ Dave Roberts）也說，佐佐木需要更有自信投球，今天前幾局投得不錯，在領先時退場，這對他很有收穫，下次登板也有幫助。