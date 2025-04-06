快訊

一行6人利用清明連假爬山 女隊員度溪不慎遭沖走身亡

MLB／葛里沙姆雙響砲收拾海盜 洋基開季8戰25轟破紀錄

今年跟著大甲媽一起遶境9天8夜 18大民俗禁忌不可不知

MLB／洛磯罕見三殺守備還是贏不了 和勇士難兄難弟只有1勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

洛磯隊今天在丹佛主場庫爾斯球場上演罕見三殺守備，還是無法挽救輸球命運，終場以4：7不敵運動家隊，吞下6連敗後掉到1勝7敗，在國聯西區遠遠落後其他4隊。

洛磯先發投手馬奎斯（German Marquez）2局上保送蘭利斯（Shea Langeliers）、被索德史東（Tyler Soderstrom）揮出內野安打形成一、二壘有人，接著面對威爾森（Jacob Wilson），投出95英里伸卡球讓他揮成三壘方向滾地球。

洛磯三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）接球後自踩壘包，再傳二壘手法默（Kyle Farmer）抓到第2個出局數，接著法默傳給一壘手托利亞（Michael Toglia），完成大聯盟本季首次三殺守備。

這是洛磯繼2015年9月1日對響尾隊之戰後，暌違10年再度演出三殺守備，打完前5局也以3：1領先，但6、7局上各失3分送掉江山，對運動家3連戰前兩戰都落敗，新球季主場首勝仍未開張。

大聯盟目前只有兩支1勝球隊，勇士隊昨天以10：0大勝馬林魚隊，終止開季7連敗，主場開幕戰奪勝，今天不敵馬林魚一壘手邁維斯（Matt Mervis）生涯首次雙響砲，又以0：4落敗，戰績掉到1勝8敗。

洛磯 運動家 馬林魚

延伸閱讀

MLB／葛里沙姆雙響砲收拾海盜 洋基開季8戰25轟破紀錄

MLB／菅野智之6種球路擾亂皇家打者 奪首勝坐上推車享受啤酒浴

U18東岸聯盟／許書誠打擊有表現 對游擊守備有信心

中職／張育成拉到脖子不是第一次 自曝在MLB還這樣開轟過

相關新聞

MLB／佐佐木朗希先發4局失1分 3場先發控球最佳但首勝未開張

道奇隊作客費城，今天再戰費城人隊推出佐佐木朗希登板先發，投4局失1分無關勝敗，道奇靠赫南德茲（Kike Hernande...

MLB／葛里沙姆雙響砲收拾海盜 洋基開季8戰25轟破紀錄

洋基隊開季轟不停，今天輪到9棒外野手葛里沙姆（Trent Grisham）表演，3局上轟出陽春砲，5局上追加3分砲，生涯...

MLB／菅野智之6種球路擾亂皇家打者 奪首勝坐上推車享受啤酒浴

金鶯隊日本投手菅野智之，今天對皇家隊之戰先發5.1局失1分，以8：1擊敗皇家隊，大聯盟首勝到手；金鶯官網指出，這場比賽結...

MLB／大谷翔平再進牛棚備戰二刀流 練投首次嘗試指叉球

道奇隊今天對費城人隊之戰賽前，大谷翔平先進牛棚練投26球，繼續為新球季重返二刀流做準備，道奇官網指出，大谷何時回到投手丘...

MLB／山本由伸秀「消失的魔球」 網驚：不相信有人打得到

洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸於美國時間4日在客場對上費城費城人，主投6局僅被擊出3支安打、失1分並送出5次三振，雖最終未獲隊友火力支援而吞下敗投，但他的壓制力依舊讓人驚艷。尤其是他拿手的指叉球，在比賽

MLB／洛磯罕見三殺守備還是贏不了 和勇士難兄難弟只有1勝

洛磯隊今天在丹佛主場庫爾斯球場上演罕見三殺守備，還是無法挽救輸球命運，終場以4：7不敵運動家隊，吞下6連敗後掉到1勝7敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。