MLB／洛磯罕見三殺守備還是贏不了 和勇士難兄難弟只有1勝
洛磯隊今天在丹佛主場庫爾斯球場上演罕見三殺守備，還是無法挽救輸球命運，終場以4：7不敵運動家隊，吞下6連敗後掉到1勝7敗，在國聯西區遠遠落後其他4隊。
洛磯先發投手馬奎斯（German Marquez）2局上保送蘭利斯（Shea Langeliers）、被索德史東（Tyler Soderstrom）揮出內野安打形成一、二壘有人，接著面對威爾森（Jacob Wilson），投出95英里伸卡球讓他揮成三壘方向滾地球。
洛磯三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）接球後自踩壘包，再傳二壘手法默（Kyle Farmer）抓到第2個出局數，接著法默傳給一壘手托利亞（Michael Toglia），完成大聯盟本季首次三殺守備。
這是洛磯繼2015年9月1日對響尾隊之戰後，暌違10年再度演出三殺守備，打完前5局也以3：1領先，但6、7局上各失3分送掉江山，對運動家3連戰前兩戰都落敗，新球季主場首勝仍未開張。
大聯盟目前只有兩支1勝球隊，勇士隊昨天以10：0大勝馬林魚隊，終止開季7連敗，主場開幕戰奪勝，今天不敵馬林魚一壘手邁維斯（Matt Mervis）生涯首次雙響砲，又以0：4落敗，戰績掉到1勝8敗。
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