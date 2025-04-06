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MLB／葛里沙姆雙響砲收拾海盜 洋基開季8戰25轟破紀錄
洋基隊開季轟不停，今天輪到9棒外野手葛里沙姆（Trent Grisham）表演，3局上轟出陽春砲，5局上追加3分砲，生涯第3次單場雙響砲幫助洋基10：4擊敗海盜隊，開季前8戰出現25支全壘打，締造大聯盟史上最佳紀錄。
葛里沙姆從海盜先發投手佛特（Bailey Falter）的手中轟出兩支全壘打，5局上第2轟攻下勝利打點，洋基這半局攻下6分逆轉戰局，最近打出3連勝，本季6勝2敗在美聯東區排名第1。
洋基目前10名打者出現全壘打，開季8戰25轟超越2000年紅雀隊23轟紀錄，「法官」賈吉目前6轟在大聯盟居首，道奇隊艾德曼（Tommy Edman）、響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）5轟並列第2，道奇累積21轟僅次於洋基。
洋基最近3連勝，葛里沙姆表示，先發打線讓敵隊投手很難應付，1到9棒都有威脅，為自己帶來很好的攻擊機會。
洋基目前攻下72分也是大聯盟單隊最多，總教練布恩（Aaron Boone）透露，大部分情況得分很多，很多打者揮棒很好，展現強硬擊球方式。
佛特先發4局失7分，吞下本季首敗，海盜輸掉3連戰前兩戰，戰績2勝7敗在國聯中區排名墊底。
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