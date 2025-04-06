MLB／菅野智之6種球路擾亂皇家打者 奪首勝坐上推車享受啤酒浴

金鶯隊日本投手菅野智之，今天對皇家隊之戰先發5.1局失1分，以8：1擊敗皇家隊，大聯盟首勝到手；金鶯官網指出，這場比賽結束後，菅野坐在洗衣推車上，隊友用啤酒浴慶祝他的成就，在考夫曼球場（皇家主場）走道都可聽到他們的歡呼聲。

菅野3月31日在多倫多初登板，對藍鳥隊先發4局失兩分，因為右手抽筋提前退場，吞下大聯盟生涯首敗。

這位35歲老將今天又在客場亮相，用89球完成先發任務，被揮出5支安打、只有1次保送，投出4次三振，投到6局下才被惠特（Bobby Witt Jr.）轟出陽春砲失分，當時金鶯已經6：1領先，終場7分之差獲勝。

菅野過去在日本職棒巨人隊12年投出136勝，今年和金鶯簽下1年1300萬美元合約，下一戰將回到巴爾的摩主場出賽，再次對決藍鳥。

金鶯捕手桑契斯（Gary Sanchez）今天3打數1安打，2局上關鍵安打攻下兩分打點，成為致勝一擊，他說：「菅野在日職是老將，到了美國卻是新人，儘管已經35歲，獲得大聯盟首勝時，所有隊友都為他感到高興，今天很有趣。」

菅野也說，日職只有奪冠時才會有啤酒浴，很開心能有這種待遇，讓自己更想成功。

皇家打線首次面對菅野吃足苦頭，他投了23顆指叉球、23顆滑切球、14顆曲球、13顆卡特球、 12顆速球、 4顆伸卡球，有效擾亂打者節奏。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）表示，菅野在多倫多首次先發有點緊張，今天投起來很自在，控球能力非常好，就像他在春訓一樣。