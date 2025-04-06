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MLB／大谷翔平再進牛棚備戰二刀流 練投首次嘗試指叉球

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊今天對費城人隊之戰賽前，大谷翔平先進牛棚練投26球，繼續為新球季重返二刀流做準備，道奇官網指出，大谷何時回到投手丘還沒有時間表。

大谷練投還未展現所有球種，道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）表示，大谷本來練投就愈來愈進步，但在東京開幕戰前專注打擊任務，今天進牛棚除了投速球，也投了一些快速指叉球。

大谷從上周開始，維持每周牛棚計畫，道奇總教練羅伯茲（ Dave Roberts）透露，不急著讓大谷重新登板，先讓他定期練投。

大谷前年9月動了旅美生涯第2次右肘手術，去年11月又進行左肩手術，導致季後調整延遲，未來回到投手丘後，道奇先發投手輪值變成6人；羅伯茲曾在春訓說過，目標是讓大谷5月回歸，現在固定進牛棚後，下一步就是面對打者模擬實戰，一旦進步到這個階段，教練團將會更了解他何時可加入輪換陣容。

牛棚 羅伯茲 道奇

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