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MLB／佐佐木朗希先發4局失1分 3場先發控球最佳但首勝未開張

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

道奇隊作客費城，今天再戰費城人隊推出佐佐木朗希登板先發，投4局失1分無關勝敗，道奇靠赫南德茲（Kike Hernandez）2局上兩分砲、康佛托（Michael Conforto）6局上陽春砲打下江山，終場以3：1獲勝，本季戰績9勝1敗穩居大聯盟之首。

佐佐木本季第3場先發，用68球完成4局任務，其中41顆好球，被揮出3支安打、出現兩次保送，投出4次三振，1局下被揮出兩支安打失1分；道奇官網指出，佐佐木的控球是開季最佳表現。

生涯前兩戰對小熊、老虎隊各投3局、1.2局，佐佐木今天拉長到4局，開季連續3場先發都失分，合計投8.2局失4分、防禦率4.15，未有任何勝敗，道奇這3場比賽都獲勝。

佐佐木3場先發出現11次保送，道奇官網指出，控球是基本問題，佐佐木前兩場先發保送9次，就算指叉球犀利，也很難吸引打者揮棒，今天首次面對真正充滿敵意的觀眾發出噓聲，在最艱難的考驗看起來更加敏銳。

大谷翔平今天3次打數掛零，被三振、保送各1次，對費城人兩場比賽7支1、未有全壘打，本季打擊率2成97。

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）投6局，被揮出7支安打、失3分，吞下開季2連敗，兩隊打完3連戰前兩戰扯平。

佐佐木朗希 費城人 道奇

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