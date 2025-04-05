MLB／山本由伸秀「消失的魔球」 網驚：不相信有人打得到

洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸於美國時間4日在客場對上費城費城人，主投6局僅被擊出3支安打、失1分並送出5次三振，雖最終未獲隊友火力支援而吞下敗投，但他的壓制力依舊讓人驚艷。尤其是他拿手的指叉球，在比賽後更因一段「消失的魔球」影片在社群平台掀起熱議。

山本在首局面對特納（Trea Turner）被敲出二壘安打並因隊友失誤失掉唯一一分後，隨即穩住陣腳，接連壓制住哈波（Bryce Harper）與史瓦柏（Kyle Schwarber）等強打者，展現精湛投球技術。

比賽結束後，素有「投球忍者（Pitching Ninja）」之稱的美國投球分析專家佛里德曼（Rob Friedman）在社群平台X上分享一段影片，標題寫著：「如果你想知道打山本由伸92英哩（約148公里）指叉球是什麼感覺……請看這個畫面。」

影片採用主審視角攝影機拍攝，呈現出山本由伸從手中釋放出這顆指叉球的瞬間。球飛快靠近打者，卻在進入打擊區前突然大幅下墜側移、幾乎「消失」在畫面之外，讓史瓦伯直接揮空，連球都沒碰到。

What it's like to hit against Yoshinobu Yamamoto's 92mph Splitter. pic.twitter.com/T73qMktnOV — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2025年4月5日

這顆「消失魔球」影片迅速引發熱烈迴響，「這個視角的山本太酷了！」、「這就是棒球為什麼這麼難。」、「我根本不相信有人能打到那顆球。」

知名棒球數據公司「Codify Baseball」也補充說明：「自從山本由伸加入道奇後，打者面對他的指叉球時，有42%機率揮棒落空，看完這影片，你就知道為什麼了。」