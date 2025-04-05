MLB／從來沒有開季7連敗進季後賽 勇士打爆馬林魚首勝到手

勇士隊開季客場7連戰遭遇教士和道奇隊都輸球，今天終於迎來主場開幕戰，以10：0痛宰馬林魚隊，因此本季30支球隊都拿過勝利。

勇士近年是國聯季後賽常客，沒想到開季接連遇到2支強敵，一勝難求，大聯盟史上從來沒有0勝7敗開局的球隊能闖進季後賽，勇士將挑戰歷史。

本場勇士24歲強投史威能巴赫（Spencer Schwellenbach）掛帥先發，用99球完成8局，沒有保送，只被敲2支安打，狂飆10K無失分。

打線部分，全隊狂敲16安灌進10分，哈里斯（Michael Harris II）和歐蘇納（Marcell Ozuna）上演猛打賞，歐蘇納和歐森（Matt Olson）敲出本季首轟。

勇士隊球星萊利（Austin Riley）本場也貢獻2安2打點，他受訪時談到終於在主場出賽，「我很早就起床，喝一杯咖啡。很幸運能穿上勇士球衣，站在球迷面前比賽，每年第一次在主場打擊，我都會起雞皮疙瘩並心跳加速，這就是棒球的魅力。」