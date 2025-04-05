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MLB／明星二壘手傷退 卡洛爾雙響砲助響尾蛇退國民

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾。 路透
卡洛爾。 路透

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾Corbin Carroll）今天上演雙響砲，幫助球隊以6：4險勝國民隊，不過明星二壘手馬提（Ketel Marte）受傷退場。

馬提去年國聯MVP票選第3，日前與響尾蛇簽下6年1.165億美元延長合約，不料他今天跑壘時腿筋受傷退場。

卡洛爾3上敲出右外野陽春砲，5上再敲出超前2分砲。國民6下扳平比數，但7上葛里楚克（Randal Grichuk）掃出帶有2分打點的二壘安打，幫助響尾蛇以6：4領先，最終拿下勝利。

卡洛爾本場4打數2安打，有2轟3打點，選到1次保送，這是他生涯第5次單場雙響砲。開季至今出賽8場，敲出3轟6打點，打擊率為0.258，整體攻擊指數（OPS）0.991。

馬提受傷為響尾蛇這場勝利蒙上一層陰影，卡洛爾受訪時表示，「我們這支球隊真的很有深度，這也是我們最大的優勢之一，就是有『下一個人挺身而出』的心態。受傷的隊友不是誰都能取代的，但我們有很多優秀球員可以頂上。」

Corbin Carroll 卡洛爾 國民 響尾蛇

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