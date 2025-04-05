MLB／大谷致命盜壘失敗 羅伯茲還原給「綠燈」但坦言需有100%把握

道奇隊今天以2：3不敵費城人隊，開季8連勝後吞下第1敗，大谷翔平第8局的盜壘失敗是道奇的敗因之一，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也坦言，以當下戰局來說，如果大谷要跑，就要有100%的上壘把握。

道奇前7局遭到費城人先發投手盧札多（Jesús Luzardo）封鎖，僅靠赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出2安打，分數一路掛蛋，直到費城人推出牛棚後開始有攻勢。

費城人8局上推出史特姆（Matt Strahm）登板，羅哈斯（Miguel Rojas）、大谷都敲安打，兩出局後攻占得點圈，費城人換上魯伊茲（José Ruiz）面對貝茲（Mookie Betts），對戰到球數1好2壞，大谷盗二壘被捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）抓到，道奇攻勢瞬間熄滅，9局上的攻勢也結束在代跑泰勒（Chris Taylor）的盜壘失敗。

羅伯茲表示，給予大谷、泰勒的指示都是「綠燈」，但考慮到8局當下戰況，「落後3分，是貝茲在打擊，如果你要跑，就要有100%的把握安全上壘。」

道奇今天共有3次盜壘被瑞爾穆托抓到，羅伯茲賽後直指，光是盜壘失敗消耗掉3個出局數，此役形同只打8局的進攻，「這樣當然很難贏，我們必須改進。」