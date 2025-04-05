快訊

林志玲為3歲兒下廚！手作神級便當網讚：根本藝術品

美對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心

獨／80位「心碎爸媽」向立院陳情 盼虐殺未滿12歲童死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷致命盜壘失敗 羅伯茲還原給「綠燈」但坦言需有100%把握

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平盜壘被抓到。 路透
大谷翔平盜壘被抓到。 路透

道奇隊今天以2：3不敵費城人隊，開季8連勝後吞下第1敗，大谷翔平第8局的盜壘失敗是道奇的敗因之一，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也坦言，以當下戰局來說，如果大谷要跑，就要有100%的上壘把握。

道奇前7局遭到費城人先發投手盧札多（Jesús Luzardo）封鎖，僅靠赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出2安打，分數一路掛蛋，直到費城人推出牛棚後開始有攻勢。

費城人8局上推出史特姆（Matt Strahm）登板，羅哈斯（Miguel Rojas）、大谷都敲安打，兩出局後攻占得點圈，費城人換上魯伊茲（José Ruiz）面對貝茲（Mookie Betts），對戰到球數1好2壞，大谷盗二壘被捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）抓到，道奇攻勢瞬間熄滅，9局上的攻勢也結束在代跑泰勒（Chris Taylor）的盜壘失敗。

羅伯茲表示，給予大谷、泰勒的指示都是「綠燈」，但考慮到8局當下戰況，「落後3分，是貝茲在打擊，如果你要跑，就要有100%的把握安全上壘。」

道奇今天共有3次盜壘被瑞爾穆托抓到，羅伯茲賽後直指，光是盜壘失敗消耗掉3個出局數，此役形同只打8局的進攻，「這樣當然很難贏，我們必須改進。」

大谷翔平 羅伯茲 費城人 道奇

延伸閱讀

MLB／一度只想看見明天的太陽 道奇梅伊暌違685天重返大聯盟　

MLB／讚貝茲「訓練狂魔」能激勵隊友 大谷翔平：會不會練太多了？

MLB／大谷翔平新盜壘動作更安全 道奇教頭盛讚：掌握得很好

MLB／「朗希比較內向…」 道奇教頭向井口資仁請教交心法則

相關新聞

MLB／大谷死壘間掐斷關鍵攻勢 道奇8連勝沒了、山本好投吞敗

山本由伸6局僅失1分好投，投球任內未得到隊友任何火力支援，道奇隊終場以2：3不敵費城人隊，開季8連勝畫下句點，山本由伸也...

MLB／大谷致命盜壘失敗 羅伯茲還原給「綠燈」但坦言需有100%把握

道奇隊今天以2：3不敵費城人隊，開季8連勝後吞下第1敗，大谷翔平第8局的盜壘失敗是道奇的敗因之一，總教練羅伯茲（Dave...

MLB／今永昇太7.1局好投破教士不敗之身 稱球迷的吶喊是他的盔甲

教士隊的開季7連勝，今天由小熊隊日籍投手今永昇太截斷，先發7.1局僅被敲4安打、失1分，幫助小熊終場以3：1贏球，今永拿...

MLB／賈吉7戰6轟17分打點史上第一人 生涯1000場出賽狂炸321轟

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的球棒轟不停、紀錄寫不停，今天面對海盜隊於第7局炸裂兩分砲，開季前7戰已有6...

MLB／看道奇強者更強只想擊敗他們 哈波：只有失敗者會抱怨

費城人隊今天在主場展開與道奇隊的3連戰，系列賽首戰以3：2險勝，中斷道奇的開季8連勝。當家球星哈波（Bryce Harp...

MLB／道奇新慶祝動作？大谷翔平再見轟後順便打廣告

大谷翔平昨天敲出再見全壘打，幫助道奇隊拿下開季8連勝，他繞完壘後，用新動作與隊友激情慶祝，引發球迷們討論，美媒指出，這手勢應該與大谷代言的保養品有關。 大谷開轟後回到本壘，與隊友貝茲（Mooki

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。