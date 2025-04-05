MLB／看道奇強者更強只想擊敗他們 哈波：只有失敗者會抱怨

費城人隊今天在主場展開與道奇隊的3連戰，系列賽首戰以3：2險勝，中斷道奇的開季8連勝。當家球星哈波（Bryce Harper）賽前談到道奇的季外補強，直言這會讓對手更渴望擊敗道奇，「只有失敗者會抱怨。」

道奇去年已經豪奪世界大賽冠軍，展現高人一等的戰力，就連球季後的補強也大獲全勝，以更加豪華的陣容迎接2025年球季。

哈波表示，道奇是一支優秀的球隊，去年表現出色，現在更是具備衝擊冠軍的所有條件，「有競爭力的打者、投手，整體來說是支投打均衡的球隊。」

道奇強者恆強、甚至更強，掀起外界許多討論，哈波說：「我不知道大家會怎麼看這段話，但我要說的是，只有失敗者會抱怨。」而自己面對如此優秀的競爭對手，唯一想說的話只有擊敗他們奪冠。

哈波指出，道奇是支偉大球隊、偉大的球團，「所以選手會想去那裡打球，洛杉磯非常適合打棒球，更別說那裡對萬物來說都是聖地，從食物、夜生活到職業運動，從道奇到湖人，皆是如此。」