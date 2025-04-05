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MLB／大谷死壘間掐斷關鍵攻勢 道奇8連勝沒了、山本好投吞敗

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MLB／大谷死壘間掐斷關鍵攻勢 道奇8連勝沒了、山本好投吞敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

山本由伸6局僅失1分好投，投球任內未得到隊友任何火力支援，道奇隊終場以2：3不敵費城人隊，開季8連勝畫下句點，山本由伸也承擔本季首敗。加上教士隊同日輸給小熊隊，本季已無任何不敗球隊。

山本由伸先發表現不俗，投6局僅被敲3安打、失1分，但失分出現在首局，透納（Trea Turner）敲二壘打後盜三壘，山本傳三壘發生暴傳，反而奉送對手分數。

道奇開賽就處於0：1落後，面對費城人先發投手盧札多（Jesús Luzardo）毫無反擊能力，讓他以95球完成7局投球，僅被敲出2安打、無失分，送出8次三振。

大谷面對盧札多的前兩打席都是強勁飛球遭到接殺，第6局的過招則是面對變速球揮空遭到三振，道奇打線唯一能從他手中敲出安打的人是赫蘭德茲（Teoscar Hernández），敲出1支一壘打、1支二壘打。

道奇推出牛棚後，落後差距進一步擴大，耶茲（Kirby Yates）以保送開局，卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）二壘打、史托特（Bryson Stott ）一壘打串連攻下保險分，馬許（Brandon Marsh）再以滾地球護送第3分入袋。

費城人8局上推出史特姆（Matt Strahm），羅哈斯（Miguel Rojas）、大谷都敲安打，兩出局後攻占得點圈，費城人換上魯伊茲（José Ruiz）面對貝茲（Mookie Betts），對戰到球數1好2壞，結果大谷盗二壘被捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）抓到，道奇攻勢瞬間熄滅。

費城人由洛曼諾（Jordan Romano）把關9局上3分領先，道奇以貝茲保送加盜壘開局，艾德曼（Tommy Edman）掃出兩分砲，一出局後史密斯（Will Smith）保送上壘，繼續帶給道奇希望，結果孟西（Max Muncy）代打遭到三振，泰勒（Chris Taylor）代跑盜壘遭阻殺出局，瑞爾穆托連兩局演出關鍵阻殺。

大谷翔平此役4打數敲出1安打，唯一上壘打席最終成為壘間的出局數。

大谷翔平 山本由伸 費城人 道奇

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