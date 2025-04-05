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MLB／今永昇太7.1局好投破教士不敗之身 稱球迷的吶喊是他的盔甲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
今永昇太。 法新社
今永昇太。 法新社

教士隊的開季7連勝，今天由小熊隊日籍投手今永昇太截斷，先發7.1局僅被敲4安打、失1分，幫助小熊終場以3：1贏球，今永拿下本季第2勝，教士則是吞下第1敗。

小熊今年球季前兩場比賽面對道奇，雖名義上是主隊，但戰場在東京巨蛋，接下來美國本土賽季以客場7連戰展開，直到今天終於回到瑞格利主場出賽。

小熊教頭康索（Craig Counsell）賽前被問到，第二年帶領小熊面對主場開幕戰有何不同？他笑答：「我試圖讓它感覺一樣，所以我讓昇太投球。」

今永去年負責主場開幕戰，大聯盟初登板就讓全場技驚四座，面對洛磯隊先發6局僅被敲2安打、送出9K，當時賽後表示，享受主場球迷的歡呼聲，甚至想拿來當成自己的鬧鐘鈴聲，今天賽後媒體提起此事，今永幽默回應，「如果我真的這麼做，應該會遲到，因為我會想一直聽下去。」

今永又一次在主場開幕戰讓小熊球迷淪陷在自己的魅力，7.1局投球任內壓制教士打線，唯一失分出現在第3局，被馬多納度（Martín Maldonado）敲出陽春砲。

今永賽後再度將好投歸功給球迷，「聽著他們的吶喊聲，這為我提供了另外一層盔甲、另外一層保護，真的很感謝他們。」

今永昇太 小熊 教士

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