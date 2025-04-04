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MLB／吉田正尚DH被卡死小聯盟開季 紅襪教頭曝守備調整狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
吉田正尚。 美聯社
吉田正尚。 美聯社

現年31歲的紅襪隊日籍野手吉田正尚今年從小聯盟開季，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今天受訪時透露吉田的調整狀況。

吉田正尚2022年季後與紅襪簽下5年9000萬美元大約，在大聯盟守備表現不理想，去年多數時間被安排擔任指定打擊（DH）。吉田今年春訓以DH身分出戰熱身賽，出賽11場，打擊率2成86，有1轟7打點。

今年休賽季紅襪簽下明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），原三壘手狄佛斯（Rafael Devers）轉任DH，因此受傷無法守備的吉田只能從小聯盟開季。

吉田正尚休賽季接受右肩盂唇修復手術，剛開季就被放進傷兵名單，目前已經開始進行110呎傳球練習。柯拉受訪時提到，吉田下周還無法打復健賽，「他要從外野傳球，不能只是站在原地丟，必須真的去做傳球動作，所以我們還要再觀察情況如何。」

吉田正尚 紅襪

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