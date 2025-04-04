MLB／魚雷棒持續發威？洋基6戰22轟 再破大聯盟紀錄

紐約洋基隊火力全開！美國時間4月3日（台灣時間4日），洋基在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，以9比7擊敗對手，避免遭對手橫掃。洋基陣中重砲賈吉（Aaron Judge）於首局擊出本季第5發全壘打，貢獻3分打點，帶領球隊再度展現兇猛打線，全場共敲出3支全壘打，開季6戰累積22轟，刷新大聯盟開季最多全壘打紀錄！

比賽首局，洋基無人出局、一二壘有人，賈吉在面對響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）時，在1好1壞的情況下瞄準一顆速球猛力出擊，擊出初速112.1英里（約180.4公里）、仰角22度、飛行距離394英尺（約120.1公尺）的超級彈道3分砲。

洋基首局灌進4分，次局由外野手葛里沙姆（Trent Grisham）再補上一發2分砲，雖然中後段一度被對手追至3分差，但靠著賈吉的適時安打及奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）的2分砲再度拉開比分。

賈吉此役繳出3安打、4打點的亮眼成績，目前打擊率高達0.435，累積15分打點，OPS更飆破1.717，展現出MVP等級的超火熱手感。

根據美國數據媒體《Opta Stats》統計，自1920年打點被列入正式紀錄以來，開季6場比賽內敲出至少5轟與15打點的球員，上一次是1932年的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

此外，根據報導指出，洋基開季前6場砲聲隆隆，一共敲出22支全壘打，刷新大聯盟史上開季最多全壘打的隊史與聯盟紀錄，讓這支傳統豪門再次成為聯盟矚目焦點。

值得一提的是，近期在大聯盟掀起討論的「魚雷球棒（Torpedo Bat）」也可能是洋基火力提升的幕後功臣之一。這種新型球棒設計將甜蜜點往握把方向移動且更粗壯，讓過去常打偏的球員更容易打出強勁擊球，不違反現行棒球規則，因此獲得多位打者青睞，是否對洋基打線火力爆發產生影響，已成球界熱議話題。

洋基火力強勢，戰績與話題雙贏，接下來他們能否持續延續這波「全壘打旋風」，值得關注！