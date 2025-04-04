MLB／「阿土伯」吞5K球迷熱血沸騰 投手：聽不見PitchCom

太空人隊「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）罕見單場吞下5K，賞他第5K的雙城隊投手麥考漢（Darren McCaughan）直呼，第一次聽不到電子暗號發送器（PitchCom）的聲音。

太空人今天作客雙城隊主場，亞土維擔任開路先鋒，前4次打席都被三振，9上他站上打席區時，原本安靜的球場越來越吵。

麥考漢先取得2好0壞優勢，接著連投2壞球，再被敲界外球，第6球接近好球帶被判壞球，現場響起噓聲，第7球控制在好球帶邊緣，亞土維站著不動被三振，全場充滿歡呼聲。

雙城終場以2：5輸球，麥考漢受訪時談到對上亞土維的情況，「這是我第一次聽不到 電子暗號發送器的聲音，挺新鮮的。我猜觀眾這麼瘋狂是有原因的，我有看到他被三振好幾次，我不知道確切次數，但我在牛棚時就注意到他揮空好多次。」