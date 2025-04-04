MLB／大谷翔平不使用「魚雷球棒」？日球評點出關鍵因素

近日在大聯盟引發話題的「魚雷球棒（Torpedo Bat）」，可說是掀起一股討論熱潮。前日本職棒名將宮本慎也日前在其YouTube頻道分享自己的看法，他認為這款特製球棒並非每位打者都適用，尤其是目前效力洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平就不一定適合。

所謂的「魚雷球棒」，棒身的擊球甜蜜點比傳統球棒更粗、更靠近握把處，本季開始受到紐約洋基等大聯盟球隊部分球員的青睞。洋基隊今年開季後打擊火力全開，前4場比賽團隊就轟出18發全壘打，打破了2006年底特律老虎隊創下的16轟紀錄，引發棒壇矚目。

對於這款球棒，宮本慎也充滿好奇心，表示自己也非常想親自試試看：「真的很感興趣，也想要弄一支來試打一下，感受一下這種球棒到底有什麼不同。」

洋基隊使用魚雷球棒的球員包括高施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）、沃爾普（Anthony Volpe）、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）、威爾斯（Austin Wells）等。

宮本慎也分析：「使用這種球棒的球員，原本應該經常擊球點偏內側靠手柄的位置，現在則透過這種設計，使原本擊球點變成甜蜜點。」但他也注意到洋基隊巨砲賈吉（Aaron Judge）並未使用此款球棒，推測是因為個人的揮棒平衡習慣不同。

針對是否推薦大谷翔平嘗試使用魚雷球棒，宮本慎也給出了否定的看法：「我認為大谷翔平應該不會使用這種球棒。他目前打擊成績已經很出色，擊球點相當精準，若更換魚雷球棒反而可能因擊球點產生偏差，導致揮擊效率下降，甚至打到較不利的棒面區域。」

宮本進一步解釋：「這種球棒的設計重點在於『更接近握把處』的擊球點，而大谷翔平平時就已經將擊球位置掌握得相當精準，再刻意改變，很可能造成反效果。」

儘管魚雷球棒確實成為許多球員改善擊球成果的新利器，但宮本慎也點出，大谷翔平已經透過現有打法取得成功，因此未必適合跟進這股潮流。