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MLB／道奇新慶祝動作？大谷翔平再見轟後順便打廣告

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

大谷翔平昨天敲出再見全壘打，幫助道奇隊拿下開季8連勝，他繞完壘後，用新動作與隊友激情慶祝，引發球迷們討論，美媒指出，這手勢應該與大谷代言的保養品有關。

大谷開轟後回到本壘，與隊友貝茲（Mookie Betts）做擦額頭汗水的動作，拿著寶特瓶潑水的羅哈斯（Miguel Rojas）也做相同動作。

大谷翔平是日本保養品牌黛珂DECORTÉ代言人，曾為經典產品小紫瓶「超微導全能修護精粹」拍攝廣告，在廣告中做出該手勢。美媒「運動畫刊」認為，大谷與隊友可能在模仿廣告動作。

畫面曝光後，引發網友們熱議，「笑死」、「這應該是今年的慶祝動作！」、「這真是超級宣傳方式」。

大谷翔平 道奇

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