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MLB／賈吉開季6戰5轟助洋基捕蛇 500長打隊史第三快

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉。 美聯社
賈吉。 美聯社

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天又開轟，開季6場比賽就敲出5轟，洋基團隊3轟包含賈吉這發三分砲，以9：7擊敗響尾蛇隊，賈吉則以生涯999場出賽集滿500支長打，排名隊史第三快。

擔任第3棒的賈吉今天在1局上就敲出三分砲先聲奪人，另外3局下葛里沙姆（Trent Grisham）2分砲、4局下奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）2分砲，讓響尾蛇隊即使有7局上帕多摩（Geraldo Perdomo）的滿貫砲仍追不上分差。

99號的賈吉在生涯第999場出賽敲出第500支長打，洋基隊史只有狄馬喬（Joe DiMaggio）的853場、賈里格（Lou Gehrig）的874場比他更快。

而生涯999場出賽就累積320轟，賈吉是生涯千場出賽內最多轟的球員，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，比第二名多出了41轟。

洋基 賈吉 響尾蛇

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