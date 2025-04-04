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MLB／大谷翔平升格人父倒數計時！預計5月申請陪產假

聯合新聞網／ 綜合報導
田中真美子(左)、大谷翔平(右)。 路透
田中真美子(左)、大谷翔平(右)。 路透

大谷翔平即將成為人父，預計在5月迎接第一胎，他也因此改變生活習慣，日媒指出，大谷預計會使用大聯盟的陪產假（Paternity List）制度。

據日媒駐美記者報導，道奇隊內部人士透露，自從與真美子結婚後，大谷回家的時間變早了，離開球場的速度比以往更快。球隊所有人都知道，他們家正處於重要時期，一場大事即將發生，球員們對他的選擇完全能理解。

真美子的預產期在5月，大谷夫妻正在做萬全準備。大聯盟提供陪產假制度，允許球員因伴侶生產請假最多3天，道奇球團對此相當支持，去年已有數名主力球員使用過。

報導指出，大谷知道這項制度的存在，但作為球隊核心，他對賽季中缺席比賽是否合適曾有掙扎，因為比賽節奏感一旦中斷，狀態可能受到影響。然而，他希望陪伴身處異國的真美子，共度人生重要時刻，因此預計會使用這項制度。

據傳大谷夫妻將選擇洛杉磯著名的的Cedars-Sinai醫療中心，這間醫院是世界頂級醫療機構，不只有一流專業醫師，還提供如豪華酒店般的VIP病房。曾有好萊塢明星在這間醫院生產，安排30名保鑣24小時輪班守護。該院還設有新手爸媽專用的育兒講習，大谷預計在假期，特訓育兒技巧。

大谷翔平 田中真美子 道奇

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